Croce Rossa Italiana al via il nuovo corso per volontari

La Croce Rossa Italiana di Lecce apre le iscrizioni per un nuovo corso di volontariato a Tricase. L’obiettivo è formare cittadini pronti a intervenire in emergenze e aiutare la comunità locale. Il corso, rivolto a chi vuole mettersi in gioco, partirà nelle prossime settimane e promette di coinvolgere nuovi volontari in strada.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) La presentazione è in programma per sabato 7 febbraio presso le scuderie di Palazzo Gallone a Tricase, mentre l’iniziativa prenderà il via il 14 TRICASE - La Croce rossa italiana – Comitato di Lecce avvia un nuovo corso per volontari CRI che si svolgerà a Tricase, con l’obiettivo di formare nuovi cittadini attivi pronti a mettersi al servizio della comunità. La presentazione del corso è in programma per sabato 7 febbraio alle ore 16.00, presso le Scuderie di Palazzo Gallone, alla presenza dei volontari e dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Croce Rossa Italiana

Il comitato di Genova Ponente della Croce Rossa avvia un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari.

Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione volontari della Croce Rossa a La Spezia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Asso - Il 22 novembre al via il Corso Volontari CRI - Il 17 novembre una serata di presentazione

Ultime notizie su Croce Rossa Italiana

Argomenti discussi: Nasce Business’n’Play for CRI: un serious game per la formazione della governance della Croce Rossa Italiana; Croce Rossa Italiana in prima linea in Valtellina per le Olimpiadi; Flowerista e la Croce Rossa Italiana insieme per l’innovazione responsabile: nasce Business’n’Play for CRI; Croce Rossa Italiana a Squillace: consegnate le chiavi della nuova Unità Territoriale.

Prevenzione e soccorso, accordo storico tra Coop Balneari e Croce RossaAccordo storico. La Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico consolidano la collaborazione ... livingcesenatico.it

Collaborazione tra l’Istituto Comprensivo di Curinga e la Croce Rossa ItalianaLa collaborazione consentirà l’organizzazione di corsi, seminari e attività pratiche, contribuendo allo sviluppo di competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza e per favorire una ma ... lameziainforma.it

Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross - facebook.com facebook