Francesco Oppini | Bullizzato per il successo di mia madre Alba Parietti Le ho dato la colpa ma ho sbagliato
Francesco Oppini rivela di aver subito bullismo a scuola a causa del successo della madre, Alba Parietti. Ricorda che, quando il suo film
Francesco Oppini in un'intervista al Corriere parla del rapporto con la madre e ricorda che ai tempi della scuola fu "parecchio bullizzato" per il successo di Alba Parietti: "Quando uscì il Macellaio fu un disastro, la colpevolizzai".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Alba Parietti
Franco Oppini, dopo l’ex moglie Alba Parietti (madre del figlio Francesco) è innamorato folle della compagna Ada Alberti
Mattia Caldara: “Le parole di Chiellini, il rimpianto più grande della mia vita. Ho sbagliato”
Mattia Caldara rivela il suo grande rimpianto legato alle parole di Giorgio Chiellini, che considera il suo più grande errore.
Ultime notizie su Alba Parietti
Argomenti discussi: Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti: A scuola le facevano cori da stadio, ero bullizzato e l'ho colpevolizzata. Per lei sono stato fratello e fidanzato.
Francesco Oppini: Bullizzato per il successo di mia madre Alba Parietti. Le ho dato la colpa, ma ho sbagliatoFrancesco Oppini in un’intervista al Corriere parla del rapporto con la madre e ricorda che ai tempi della scuola fu parecchio bullizzato per il successo di Alba Parietti: Quando uscì il Macellaio ... fanpage.it
Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti: «A scuola le facevano cori da stadio, ero bullizzato e l’ho colpevolizzata. Per lei sono stato fratello e fidanzato»Il giornalista: «Se mi lamento di lei, papà scherza: io ho divorziato, ma tu non puoi». Gli amici di famiglia: «Jerry Calà e Smaila li considero zii» ... corriere.it
Santo Viglianesi. . Francesco #Oppini torna a parlare di #JuventusNapoli dopo la pubblicazione degli audio su #OpenVar sul presunto rigore non concesso per la trattenuta di #Bremer su #Hojlund. Non avrei saputo spiegarlo meglio! - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.