Ilia Topuria dopo il divorzio da Giorgina | Ho ascoltato mia madre Vedono cose che noi non vediamo

Ilia Topuria, atleta di arti marziali miste, ha rilasciato una dichiarazione in televisione in cui ha parlato della sua vita privata e della separazione da sua moglie. Ha affermato di aver ascoltato sua madre riguardo alla fine del matrimonio e ha commentato che le persone vicine notano dettagli che lui stesso non aveva considerato. La discussione ha svelato aspetti finora sconosciuti sulla sua situazione personale.

Il lottatore di arti marziali miste ha parlato in tv di aspetti della vita privata e della separazione finora sconosciuti. E ha imparato una lezione: "Adesso ascolto di più i consigli dei miei cari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Il manager di Ilia Topuria rompe il silenzio sulla sfida con Islam Makhachev; Islam Makhachev ha mentito su Topuria secondo Dana White; Dany Ome e Kevincito il 13 realizzano i loro sogni insieme a Ilia Topuria in Spagna; Jesús Gallo, il cubano che allena figure come Topuria, Omar Montes e Pablo Motos.

Ilia Topuria prende 10 chili in 24 ore: la folle rincorsa del Matador spiegata dal nutrizionistaIn conclusione, perdere e riacquistare perso in questo modo è fattibile, pur con un grandissimo sforzo, ma è assolutamente sconsigliato e molto rischioso per la salute: Ovviamente sono pratiche che ... gazzetta.it

Ilia Topuria prenderà 10 kg in un giorno per combattere: come è possibile la trasformazione lampoIlia Topuria proverà a difendere la cintura dei pesi piuma all'Hilton di Abu Dhabi, nel main event di UFC 308. Ma per farlo ingrasserà di quasi 10 chili in meno di 24 ore: una pratica che non è una ... fanpage.it

La verità di Ilia Topuria sull'incontro saltato con Islam Makhachev...riusciremo mai a vedere questo super fight . . . #iliatopuria #islammakhachev #mmaitalia #mmaita #ufcitalia #ufcita #fightsportitalia - facebook.com facebook