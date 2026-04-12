Crisi energetica il Ministro Giorgetti teme la recessione

Il ministro dell’Economia ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di una recessione nel caso in cui il conflitto in Iran dovesse continuare senza sosta. La sua analisi si concentra sull’impatto che la crisi energetica potrebbe avere sull’economia nazionale, evidenziando come le tensioni internazionali possano influenzare i mercati e le attività economiche del paese. La questione viene posta come una delle principali sfide attuali per il governo e il settore economico.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti agita lo spettro della recessione, se il conflitto in Iran non si arresterà. Questa consapevolezza agita la stessa Giorgia Meloni che da giorni, insieme al ministro batte il tasto a Bruxelles sollecitando un “congelamento del Patto di Stabilità”. La mossa garantirebbe margini di manovra agli Stati con poco spazio fiscale come l’Italia, per varare interventi d’urgenza a tutela di imprese e nuclei familiari colpiti dai rincari. La questione è delicata, anche perché Roma deve contemporaneamente trovare il modo di rispettare gli impegni assunti con la Nato aumentando la spesa militare per la Difesa, senza la quale sarebbe in gioco la stessa esistenza dell’Europa.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Crisi energetica, il Ministro Giorgetti teme la recessione Crisi energetica, l’allarme di Giorgetti: «Rischiamo la recessione». Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà». La crisi dell’energia. Giorgetti lancia l’allarme: "Rischiamo la recessione"Tre settimane, poi se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile, "la carenza sistemica di carburante...