Il morbo K | la malattia inventata da un medico italiano per salvare gli ebrei romani dai nazisti

Durante l’occupazione tedesca di Roma, sull’isola Tiberina, un medico italiano ideò il cosiddetto morbo K, una malattia inventata per proteggere gli ebrei romani dai nazisti. Questa strategia di inganno rappresenta un esempio di resistenza civile e di ingegno in un periodo segnato dalla repressione e dalla paura. La storia del morbo K rimane un episodio importante nella memoria storica della città e dell’Italia.

Nel cuore della Roma occupata dai tedeschi, sull'isola Tiberina, si consumò una delle pagine più straordinarie di resistenza civile durante la Seconda guerra mondiale, ossia l'invenzione del morbo K, mai esistito. Fu una bugia geniale orchestrata dai medici dell'Ospedale Fatebenefratelli per proteggere ebrei e altri perseguitati dai rastrellamenti e dalle deportazioni naziste. Con il pretesto di un'epidemia pericolosamente contagiosa, riuscirono a ingannare le SS e salvare decine di vite umane. La figura centrale di questa operazione fu Giovanni Borromeo, internista ed esperto di malattie infettive che aveva espresso un chiaro rifiuto del fascismo.

