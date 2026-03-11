Formazione la Regione Toscana finanzia con 5,36 milioni nuovi progetti Ifts
La Regione Toscana ha stanziato 5,36 milioni di euro per finanziare nuovi progetti di Istituti di formazione tecnica superiore (Ifts). La decisione riguarda la creazione e l’ampliamento di percorsi formativi rivolti ai giovani e alle aziende del territorio. L’obiettivo è rafforzare l’offerta formativa nel settore tecnico e professionale, con interventi mirati a sviluppare competenze specifiche. Il finanziamento sarà destinato alla realizzazione di nuovi corsi e iniziative formative.
Firenze, 11 marzo 2026 - Finanziamento di 5 milioni e 360.000 euro della Regione Toscana per la costruzione della nuova offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore. Le risorse, spiega una nota, sono in una delibera della giunta, che fissa le linee di indirizzo per l'avviso pubblico dedicato alla presentazione dei progetti Ifts. I progetti potranno essere presentati su Agribusiness, Chimica-Farmaceutica, Meccanica ed Energia, Moda, Ict (Information communication technology), Carta, Marmo, Turismo e Cultura, Nautica e Logistica, Edilizia e Servizi alle Imprese.
