Modena, 25 febbraio 2026 – Passaggio di testimone stellato per il padiglione dell’Emilia Romagna a Vinitaly. Lo chef Massimo Bottura, che l’anno scorso ha tenuto banco a Verona con il suo ristorante-laboratorio di cultura enogastronomica, affida simbolicamente quello spazio, nato da una sua idea nella convinzione che “food e vino insieme sono più forti e fanno sistema”, a Carlo Cracco “un amico leale, presente e vero”, oltre che “un grande chef ma soprattutto un uomo che, insieme a Rosa, ha saputo innamorarsi dell’Emilia Romagna, una terra fertile di talenti da valorizzare e di prodotti straordinari”. Carlo Cracco e Massimo Bottura A... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vinitaly, l’Emilia-Romagna rilancia: più espositori e Cracco ai fornelli

Leggi anche:

Emilia-Romagna a Vinitaly: 90 espositori e 45 prodotti Dop

L’Emilia-Romagna prepara l'edizione 2026 di Vinitaly: istituzioni e filiera fanno squadra

Temi più discussi: Vinitaly 2026: la Regione Emilia-Romagna presenta gli stand; L’asset vitivinicolo dell'Emilia-Romagna, 26 mln per la competitività e l'export a Vinitaly 2026; Invito Regione: Agroalimentare. La Regione a Vinitaly 2026, conferenza stampa mercoledì 25 febbraio a Casa Maria Luigia (Mo) con il presidente de Pascale e gli chef stellati Bottura e Cracco; SOL Expo 2026: a Verona torna il salone sull'olio extravergine.

Vinitaly 2026. L’Emilia-Romagna protagonista con 90 espositori, 26 milioni per la filiera e ambasciatori stellatiL’Emilia-Romagna si prepara a presentarsi a Vinitaly 2026 come sistema compatto, capace di unire istituzioni, imprese, consorzi e turismo in un’unica ... ravennanotizie.it

Vinitaly, per l'Emilia-Romagna 90 espositori e Carlo Cracco in cucinaL’Emilia-Romagna a Vinitaly 2026 (12-15 aprile) presenta 90 espositori e un Padiglione che unisce bollicine, bianchi e rossi lungo la Via Emilia. Tra Dop Economy da 3,9 miliardi, masterclass ... italiaatavola.net

Tgr Rai Emilia-Romagna - facebook.com facebook

#Agroalimentare. L’ #EmiliaRomagna a #Vinitaly 2026: istituzioni e filiera fanno squadra per raccontare un intero territorio tra Dop economy, export e turismo. @mdepascale: “Un’unica narrazione che tiene insieme economia, cultura e comunità" La #notizia x.com