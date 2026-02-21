Intervalliva Maceratese | costi quadruplicati e ritardi l’opposizione

L'interventista Maceratese ha visto raddoppiare i costi e accumulare ritardi, creando tensioni tra le forze politiche. La questione ha attirato l’attenzione dell’opposizione, che ha chiesto spiegazioni sui motivi di questi aumenti improvvisi. Nel frattempo, la polemica tra Giunta e opposizione si è spostata sulla linea del progetto San Severino-Tolentino, con Luconi che ha chiesto chiarimenti sul ruolo del Movimento 5 Stelle nel processo. La discussione continua senza una soluzione immediata.

Intervalliva San Severino-Tolentino, polemica tra Giunta e opposizione: Luconi chiede chiarimenti sul ruolo del Movimento 5 Stelle. La realizzazione dell’intervalliva San Severino-Tolentino, infrastruttura attesa da anni nel cuore del Maceratese, è al centro di un acceso dibattito che vede contrapposte la Giunta regionale e l’opposizione. Al centro della polemica, accuse di ritardi, costi lievitati e dubbi sulla sostenibilità del progetto, sollevati dalla consigliera regionale Marta Ruggeri e prontamente respinti dal sottosegretario alla presidenza della Giunta, Silvia Luconi, che ha chiesto chiarimenti sul coinvolgimento del Movimento 5 Stelle nella vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu

