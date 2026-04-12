Cosio Valtellino giovane aggredita dal fidanzato Indaga la Polizia locale

Nel pomeriggio di ieri a Cosio Valtellino si è verificato un episodio di violenza domestica. Una giovane donna è stata aggredita dal suo fidanzato all’interno della sua abitazione. La Polizia locale ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’accaduto. La ragazza ha riportato ferite che sono state medicate sul posto.

Un episodio di violenza domestica si è verificato nel pomeriggio di ieri a Cosio Valtellino, dove una giovane donna sarebbe stata aggredita dal fidanzato all’interno dell’abitazione di lui.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la ragazza sarebbe stata colpita con.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Giovane aggredita fuori dal locale. L’ex violento rimane in carcereAveva già il divieto di avvicinamento alla ex compagna e il braccialetto elettronico, ma questo non gli ha impedito di raggiungerla e aggredirla. Treni, sospetto sabotaggio in stazione a Cosio Valtellino: bruciati alcuni cavi elettriciCosio Valtellino, 23 febbraio 2026 - Possibile nuovo sabotaggio avvenuto stamattina lungo la tratta ferroviaria Colico-Sondrio, in prossimità della...