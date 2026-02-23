Treni sospetto sabotaggio in stazione a Cosio Valtellino | bruciati alcuni cavi elettrici

Un guasto ai cavi elettrici lungo la linea ferroviaria Colico-Sondrio ha causato disagi questa mattina, probabilmente provocato da un atto intenzionale. La polizia ha trovato tracce di bruciature vicino alla stazione di Cosio Valtellino, dove alcuni cavi sono stati danneggiati. La ferrovia ha interrotto temporaneamente il traffico tra le due località per le verifiche. Le autorità indagano per identificare eventuali responsabili di questo episodio.

Cosio Valtellino, 23 febbraio 2026 - Possibile nuovo sabotaggio avvenuto stamattina lungo la tratta ferroviaria Colico-Sondrio, in prossimità della stazione di Cosio Valtellino. A indagare sono la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano e la Procura di Sondrio. Indagini in corso. La Digos di Milano, intervenuta sul posto, sta analizzando la scena: il sabotaggio potrebbe essere legato all'uso di combustibile liquido - risultano "bruciati dei cavi elettrici" -, ma sono ancora in corso gli accertamenti per capire " se si tratta di un'azione dolosa e di chi " spiega all'Adnkronos chi indaga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

