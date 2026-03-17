Giovane aggredita fuori dal locale L’ex violento rimane in carcere

Una giovane donna è stata aggredita fuori da un locale, nonostante l’ex compagno avesse un divieto di avvicinamento e fosse controllato con un braccialetto elettronico. L’uomo, che aveva già commesso violazioni delle restrizioni, è stato arrestato e si trova ora in carcere. La vittima ha riportato ferite lievi e ha presentato denuncia.

Aveva già il divieto di avvicinamento alla ex compagna e il braccialetto elettronico, ma questo non gli ha impedito di raggiungerla e aggredirla. Per questo un 20enne è stato portato in carcere dopo la decisione del Tribunale di aggravare la misura cautelare nei suoi confronti. L’episodio risale alla notte del 10 marzo a Santarcangelo, all’esterno di un locale dove la giovane si trovava insieme ad alcune amiche per festeggiare un compleanno. Il ragazzo avrebbe individuato la ex e si sarebbe avvicinato iniziando a insultarla e minacciarla davanti ai presenti. La situazione sarebbe poi rapidamente degenerata. Il giovane avrebbe afferrato la ragazza stringendola a sé e colpendola con alcuni schiaffi al volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovane aggredita fuori dal locale. L’ex violento rimane in carcere Articoli correlati Ragazza aggredita fuori da un locale, arrestato un 25enneÈ agli arresti domiciliari il giovane che, lo scorso 27 dicembre, aveva prima molestato poi aggredito a Castelfranco Emilia una 24enne di Vignola, la... A Fuori dal Coro l’infermiera aggredita e violentata a GallarateRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Una raccolta di contenuti su Giovane aggredita Temi più discussi: Giovane aggredita fuori dal locale. L’ex violento rimane in carcere; Aggressione fuori da scuola in via Toscana: ragazzina pestata dal branco; La foto degli attimi di terrore davanti al bar, il barista scaraventato contro i tavolini mentre passano le persone; Aggressione fuori da scuola a Parma, studentessa rincorsa e pestata dal branco. Appello dei presidi contro la violenza. Giovane aggredita fuori dal locale. L’ex violento rimane in carcereAveva già il divieto di avvicinamento alla ex compagna e il braccialetto elettronico, ma questo non gli ha impedito di raggiungerla e aggredirla. Per questo un 20enne è stato portato in carcere dopo l ... ilrestodelcarlino.it Salerno, aggredisce la madre e lancia una bombola dal balconeUn litigio in famiglia che poteva finire in tragedia per i residenti di una palazzina. È successo tutto intorno alle 17 di ieri pomeriggio nella zona orientale di Salerno nei pressi ... ilmattino.it L’operatrice aggredita perché non voleva allontanarsi mentre gli aguzzini si accanivano contro un giovane detenuto - facebook.com facebook