Bastoni tra furbizia ed etica | cosa vuol dire essere professionisti?

Da gazzetta.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo episodio de "La Tripletta" ( guarda l'episodio completo su YouTube ) ampio spazio è stato dedicato all'episodio Bastoni-Kalulu che ha indirizzato Inter-Juventus. Ecco il parere di Stefano Agresti e Marco Guidi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Argomenti discussi: Simulo ergo sum: la furbizia di Bastoni e il pallone che prende i vizi della politica | il commento; Bastoni, Kalulu e quel derby che incendia il web; Con tutto il rispetto, l’ho vissuto io quello che non era calcio: Cosmi si scaglia contro…; Esultanza vigliacca, simulazione e condotta antisportiva – Il caso Bastoni.

