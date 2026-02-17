Bastoni tra furbizia ed etica | cosa vuol dire essere professionisti?
Nell'ultimo episodio de "La Tripletta" ampio spazio è stato dedicato all'episodio Bastoni-Kalulu che ha indirizzato Inter-Juventus. Ecco il parere di Stefano Agresti e Marco Guidi.
Argomenti discussi: Simulo ergo sum: la furbizia di Bastoni e il pallone che prende i vizi della politica | il commento; Bastoni, Kalulu e quel derby che incendia il web; Con tutto il rispetto, l’ho vissuto io quello che non era calcio: Cosmi si scaglia contro…; Esultanza vigliacca, simulazione e condotta antisportiva – Il caso Bastoni.
Simulo ergo sum: la furbizia di Bastoni e il pallone che prende i vizi della politica | il commento
Il difensore nerazzurro e l'espulsione di Kalulu: un episodio che solleva questioni sul fair play nel mondo del pallone
Bastoni, Kalulu e quel derby che incendia il web: simulazione o furbizia? E ora cosa dice il regolamento
Il derby d'Italia non finisce mai al triplice fischio. A San Siro, nella sfida valida per la 25ª giornata di Serie A
Se da anni il calcio italiano è in crisi e ai margini del panorama mondiale, è anche per episodi come quello di ieri sera in Inter-Juventus. Ma il problema, si badi bene, non è (solo) l'episodio Bastoni, ma un sistema in cui è diventata normalità la furbizia, la falsit facebook
La porcheria non sta tanto sulla simulazione, la fanno tutti, ma sul cinismo di chi vede un collega ( #Kalulu) espulso ingiustamente e festeggia anziché dire la verità. #Bastoni ha perso come uomo ieri. Cercare il fallo è furbizia, godere del danno causato con l'i x.com