Patty Pravo ha fatto notizia al Festival di Sanremo per aver dichiarato che, a 60 anni dal suo debutto, essere anticonformisti significa restare fedeli a se stessi e non seguire le mode. Durante l’evento, ha spiegato che oggi la vera trasgressione consiste nel rifiutare di uniformarsi agli altri, mantenendo intatta la propria personalità. La cantante, che ha portato sul palco un look originale e deciso, ha sottolineato come questa filosofia l’abbia accompagnata lungo tutta la carriera, anche in momenti difficili.

A 60 anni dal debutto, Patty Pravo torna a Sanremo con “Opera”, un progetto tra musica, arte e libertà, celebrando una carriera straordinaria e la sua autenticità. "Oggi la vera trasgressione è proprio essere se stessi e non omologarsi a nessuno". A 60 anni dal suo debutto, Patty Pravo torna al Festival di Sanremo con la lucidità e l'anticonformismo che l'hanno resa un'icona. In gara per l'undicesima volta con il brano 'Opera', scritto da Giovanni Caccamo, l'artista celebra una carriera straordinaria e si racconta all'Adnkronos, svelando una ragazza "ancora piena di voglia di vivere e di esprimersi". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Patty Pravo a Sanremo: ”Vi spiego cosa vuol dire davvero essere anticonformisti"

Impallomeni analizza il prossimo match tra Inter e Napoli, sottolineando che, secondo lui, i nerazzurri sembrano avere qualcosa in più.

A Sanremo 2026, Patty Pravo torna sul palco con la canzone

Opera è brano che Patty Pravo porterà a Sanremo Cr: Sanremo 26 #Sanremo2026 #infomusicorner

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.