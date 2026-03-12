Terni conferenza Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per la prevenzione al glaucoma | Malattia silenziosa che colpisce migliaia di persone

A Terni si è tenuta una conferenza organizzata dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per sensibilizzare sulla prevenzione del glaucoma, una malattia che rappresenta una delle principali cause di cecità irreversibile. L’evento si inserisce nella settimana mondiale dedicata a questa patologia, attirando l’attenzione sulla sua natura silenziosa e sulla necessità di controlli regolari. La discussione ha coinvolto specialisti e rappresentanti dell’associazione.

A Terni riflettori accesi sulla prevenzione del glaucoma in occasione della settimana mondiale dedicata a una delle principali cause di cecità irreversibile. Questa mattina - giovedì 12 marzo - nella sala consiliare "Secci" della Provincia, si è svolta la conferenza stampa promossa dalla sezione territoriale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della diagnosi precoce delle patologie oculari. Durante gli interventi è stato ribadito come il glaucoma sia una malattia "silenziosa", spesso priva di sintomi nelle fasi iniziali, che rende fondamentali i controlli periodici per individuare precocemente eventuali danni alla vista.