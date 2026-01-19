Ignora l' alt e si dà alla fuga contromano | in auto nascondeva la droga

A Prato, sabato pomeriggio, un’auto guidata da un cittadino cinese ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga lungo via Filzi. La polizia, intervenuta con una pattuglia del reparto territoriale, ha avviato le operazioni di controllo e successivamente ha scoperto che il veicolo nascondeva una significativa quantità di droga. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto al traffico illecito, mirata a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Prato, 19 gennaio 2026 - Ignora l'alt e si dà alla fuga con l'auto piena di droga. Secondo quanto ricostruito, sabato pomeriggio in via Filzi una pattuglia del reparto territoriale ha intimato l'alt ad un'autovettura con alla guida un cittadino di nazionalità cinese. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato e, procedendo contro mano in via Filzi e poi in via Goito, ha tentato di darsi alla fuga. La polizia locale lo ha bloccato in via Paisello e lo ha identificato per un 33enne cinese. Poiché l'uomo mostrava evidenti segnali di nervosismo, gli agenti hanno approfondito il controllo, dal quale è emerso che il 33enne aveva nelle tasche del giubbotto posto sul sedile del passeggero due bustine di 1 grammo e di circa 50 grammi di ketamina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

