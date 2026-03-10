Beko l’invito al manager Corradi | Venga a visitare lo stabilimento

Un rappresentante della Beko ha invitato il manager Corradi a visitare lo stabilimento. Nel frattempo, i lavoratori si sono riuniti davanti all’ingresso dell’impianto per discutere con sindacati e rappresentanti sindacali sulla situazione attuale. La presenza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali ha caratterizzato la giornata, con un incontro volto a fare il punto sulla situazione interna dell’azienda.

Assemblea dei lavoratori davanti allo stabilimento Beko "per fare il punto della situazione" con i sindacati e le Rsu. "Da gennaio ci si vede una volta al mese davanti ai cancelli della fabbrica – ha spiegato Massimo Martini, segretario Uilm di Siena – per far capire che non siamo stati e non siamo fermi. Certo, la vertenza oggi ha un’eco minore del passato, ma noi vogliamo tenere alta l’attenzione". Affiancato da Stefano Borgogni (Fiom Cgil), Carlo Bianco (Fim Cisl) ed Elisa Pieri (Uilm), Martini ha rassicurato i 151 lavoratori rimasti agganciati al perimetro aziendale: "Le operazioni di svuotamento del sito procedono regolarmente. Noi stiamo portando la vertenza a vari livelli politici, senza guardare le casacche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, l’invito al manager Corradi: "Venga a visitare lo stabilimento" Articoli correlati Leggi anche: Beko, formazione al via entro marzo: "Subito un incontro con Corradi" Beko, l’anno della speranza: Corradi pronto a incontrare il sindaco Nicoletta FabioSiena, 4 gennaio 2026 – Il nuovo anno si apre all’insegna della speranza per i 154 lavoratori rimasti agganciati al perimetro dello stabilimento Beko...