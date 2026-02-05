Beko formazione al via entro marzo | Subito un incontro con Corradi

Ieri in Regione si è tenuto un incontro organizzativo con Beko. L’azienda ha deciso di incontrare subito Corradi, uno dei rappresentanti, per mettere a punto le politiche attive del lavoro. Sono ancora 158 gli operai coinvolti, rimasti senza lavoro dopo lo stop alla produzione del 28 novembre.

Beko: un altro tassello della vertenza va al suo posto. Si è svolto infatti ieri in Regione un incontro a carattere organizzativo sulle politiche attive del lavoro destinate ai 158 operai rimasti agganciati al perimetro aziendale dopo lo stop alla produzione il 28 novembre scorso. Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil di Siena, commenta positivamente l’esito della riunione: "Abbiamo riscontrato forte attenzione e sensibilità verso i lavoratori di Beko. Entro la metà di marzo partirà il primo ’pacchetto’ di corsi di formazione e sarà una formazione generica, mentre gli altri due ’pacchetti’ saranno legati alla natura industriale del nuovo investitore individuato per il rilancio del sito di viale Toselli". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, formazione al via entro marzo: "Subito un incontro con Corradi" Approfondimenti su Beko Vertenza Beko, l’anno della speranza: Corradi pronto a incontrare il sindaco Nicoletta Fabio Il 2026 inizia a Siena con un momento di attenzione verso il futuro di Beko. Primo incontro per gli hub urbani. Entro il 15 marzo le adesioni Ieri a Longiano si è tenuto il primo incontro dedicato agli hub urbani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Beko Vertenza Argomenti discussi: Beko, formazione al via entro marzo: Subito un incontro con Corradi; Beko Siena, al via il percorso di formazione per i lavoratori; Beko, i sindacati chiedono un incontro con Gabriele Corradi; Beko, Boldrini e Bombardieri con gli operai. Beko, formazione al via entro marzo: Subito un incontro con CorradiRiunione organizzativa tra sindacati e Regione per il primo ’pacchetto’ di corsi destinati ai lavoratori. Lettera al manager di ’Sviluppo industriale Siena’: Necessario avviare un confronto per accel ... lanazione.it Beko Siena, al via il percorso di formazione per i lavoratoriÈ stato avviato il percorso di formazione destinato ai lavoratori Beko, al centro di un incontro che si è svolto questa mattina con l’Unità di crisi della Regione Toscana. Nel corso del confronto sono ... radiosienatv.it Canale 3. . Una lettera per chiedere tempi certi sul futuro industriale di Siena. FIM, FIOM e UILM hanno scritto al Comune, per sollecitare un confronto diretto e accelerare la reindustrializzazione del sito ex Beko. Al centro la vertenza e l’avvio delle politiche atti facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.