Copiano la partita di calcio col Marzano finisce a botte | giocatore 27enne in ospedale

A Copiano, nel Pavese, un episodio violento ha interrotto una partita di calcio tra le squadre locali e il Marzano. Durante il match, alcuni giocatori sono passati dalle parole ai fatti, portando a risse sul campo. Un giocatore di 27 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini.

Copiano (Pavia), 12 aprile 2026 - Ambulanza e carabinieri al campo di calcio di Copiano, per un episodio violento che di sportivo non sembrerebbe avere proprio nulla. Poco prima delle 16.30 di oggi, domenica 12 aprile, i socorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono intervenuti al campo sportivo in via Olona a Copiano, insieme anche ai carabinieri della Stazione di Villanterio, della Compagnia di Pavia. Era in corso la partita tra Copiano e Marzano, valida per la 26esima giornata del campionato di Terza Categoria, girone B. Due giocatori avversari hanno avuto uno scontro, non di gioco ma fisico. Una scazzottata tra i due, che non sembra aver coinvolto altri calciatori né persone degli staff né tentomeno del pubblico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Copiano, la partita di calcio col Marzano finisce a botte: giocatore 27enne in ospedale La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l'allenatore finisce in ospedaleIndagano i carabinieri sulla rissa avvenuta al termine della partita tra le squadre under 17 dell'Acqui Calcio e del Baveno Stresa Calcio. Leggi anche: Pranzo tra ex fidanzati a Padova finisce a botte: donna di 48 anni in ospedale, 22enne arrestato