La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l' allenatore finisce in ospedale

Dopo la partita tra le squadre under 17 dell’Acqui Calcio e del Baveno Stresa Calcio, è scoppiata una rissa negli spogliatoi. L’allenatore dell’Acqui è finito in ospedale per le ferite riportate. I carabinieri stanno ora indagando per chiarire cosa sia successo e chi sia responsabile.

Indagano i carabinieri sulla rissa avvenuta al termine della partita tra le squadre under 17 dell'Acqui Calcio e del Baveno Stresa Calcio.L'episodio è avvenuto domenica 8 febbraio, quando alla fine della gara, che ha visto la squadra del Lago Maggiore vincere sugli avversari, nello spogliatoio.

