Donna ferita alla schiena con un’arma da taglio e derubata del portafogli in zona Stazione

Nella zona della stazione di Firenze, una donna di origine cinese di 29 anni è stata vittima di un'aggressione con arma da taglio. La donna è stata ferita alla schiena e derubata del portafoglio da due aggressori. L’incidente è avvenuto questa mattina presto e la vittima è stata trasportata in ospedale per le cure. L’episodio è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Una donna di origine cinese è stata aggredita e rapinata a Firenze. La donna è stata ferita alla schiena con un'arma da taglio e poi rapinata del portafoglio da due uomini: è quanto accaduto stamani presto (24 gennaio) in zona stazione centrale di Firenze a una 29enne di origine cinese poi trasportata in ospedale. La giovane non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto riferito dai carabinieri che indagano sull'aggressione. Tutto è accaduto verso le 5 in via Cennini. In base a quanto ricostruito, come riferisce l'Arma, la giovane è stata avvicinata da due sconosciuti che l'hanno bloccata per farsi consegnare il portafoglio.

