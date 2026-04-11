Il tecnico ha annunciato in conferenza stampa la partita di domenica sera allo stadio Sinigaglia, con in campo i giocatori Jesus Rodriguez, Ramon e Morata. La sfida è prevista alle 20 e rappresenta un momento importante per la squadra in vista delle prossime gare. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui convocati o sugli ultimi aggiornamenti relativi alla formazione.

Il Como si prepara a scendere in campo per la 32ª giornata di Serie A 2025-26 in cui sfiderà, domenica alle 20.45, l'Inter al Sinigaglia. Fabregas ha presentato la sfida in conferenza rilasciando alcune dichiarazioni interessanti anche in ottica fantacalcio. Lo spagnolo ha infatti annunciato il ritorno di Jesus Rodriguez mentre non ha sciolto le riserve su Ramon, che dovrebbe recuperare ma resta in dubbio. Ecco i passaggi più importanti. "Torna, sta abbastanza bene". "Tra poco parlo con il dottore, non ha fatto una settimana pulita al 100%. Oggi si è allenato molto bene e mi fa dubitare. "Non è un giocatore che gira la testa dall'altra parte come altri che l'hanno fatto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, le ultime su Jesus Rodriguez, Ramon e Morata in vista dell'Inter

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