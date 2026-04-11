Convocati Como gli uomini a disposizione di Fabregas | la scelta su Ramon e Rodriguez

Il Como ha annunciato i giocatori convocati per la partita di domani sera allo Stadio San Siro, con l’allenatore Cesc Fabregas che ha deciso la rosa a disposizione. Tra i nomi inclusi ci sono Ramon e Rodriguez, i quali potrebbero scendere in campo in base alle scelte tecniche. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

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