Le nuove regole per i rimborsi spesa | ecco quando è obbligatorio il pagamento tracciabile

Il governo ha introdotto nuove regole sui rimborsi spese perché dal 2026, non basta più conservare scontrini o fatture per le trasferte dei dipendenti, ora il Fisco verifica anche se i pagamenti sono stati fatti in modo tracciabile. Per esempio, le aziende devono usare bonifici o carte di pagamento elettroniche per garantire la trasparenza. Questo cambiamento mira a evitare frodi e a garantire che i rimborsi siano corretti.

Roma, 14 febbraio 2026 - Rimborso spese: dal 2026 non basta più conservare scontrini o fatture per le trasferte dei dipendenti, il Fisco controlla anche il metodo di pagamento. Questa novità, introdotta dalla circolare n.15E del 22 dicembre 2025 dell'Agenzia delle Entrate, interessa dipendenti e lavoratori con redditi assimilati e riguarda trasferte fuori e dentro il comune, incluse spese di hotel, vitto, taxi, noleggio con conducente, pedaggi e imposta di soggiorno. L'obiettivo è ridurre l'uso del contante e rendere i rimborsi più trasparenti e verificabili, imponendo a aziende e lavoratori di aggiornare regolamenti interni e modalità di documentazione.