Risparmio energetico scatta il Conto Termico 3.0 | chi può avere i rimborsi e quando arrivano i soldi

Il GSE ha aperto ufficialmente il portale per il nuovo Conto Termico 3.0. Ora cittadini, imprese e enti pubblici possono presentare le domande per ricevere i rimborsi. Gli incentivi coprono fino al 65% delle spese, e in alcuni casi anche il 100%. Le domande si possono fare da subito, ma i soldi arriveranno solo dopo le verifiche e le approvazioni delle richieste.

Al via la fase operativa per il Conto Termico 3.0. Con l’apertura del nuovo Portaltermico del GSE, cittadini, imprese ed enti pubblici possono ora presentare le domande per ottenere incentivi che coprono fino al 65% delle spese per gli interventi di risparmio energetico, con la possibilità di arrivare fino al 100% in casi specifici. È un modo per chi vuole intervenire su impianti e consumi senza attendere anni per recuperare l’investimento. Cos’è il Conto Termico 3.0 e perché è importante. Il Conto Termico 3.0 è il meccanismo statale di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Risparmio energetico, scatta il Conto Termico 3.0: chi può avere i rimborsi (e quando arrivano i soldi) Approfondimenti su Conto Termico 3 0 155 euro in più sul tuo conto corrente: a chi spettano e quando arrivano Autostrade, arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico: come richiederli e come funziona La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Conto Termico 3 0 Argomenti discussi: Contributo ai proprietari di animali di affezione per spese veterinarie. Risparmio energetico, scatta il Conto Termico 3.0: chi può avere i rimborsi (e quando arrivano i soldi)È operativo il Portaltermico del GSE per le domande online per cittadini, imprese, Pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore. Contributi diretti per impianti efficienti e rinnovabili. Come ... panorama.it Risparmio energetico e sicurezza: a Senorbì scatta la rivoluzione luminosaProseguono a Senorbì gli interventi finalizzati al rifacimento dell’intero impianto di illuminazione nel centro abitato. Duplice l’obiettivo: aumentare la percezione di sicurezza dei residenti con ... unionesarda.it Conto Termico 3.0: conviene davvero isolare un edificio produttivo Un esempio numerico completo mostra quanto si può ottenere e in quali condizioni l’intervento regge davvero. I numeri parlano chiaro: lavoripubblici.it/news/conto-ter… @LavoriPubblici x.com Il Conto Termico 3.0 è la nuova agevolazione del GSE per supportare l’efficienza energetica e l’adozione di tecnologie rinnovabili. Se stai pensando di sostituire o installare un sistema di riscaldamento più efficiente, è un’opportunità da conoscere grazie alle s - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.