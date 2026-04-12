Conte non vuole mollare l'Inter e lo Scudetto | Mancano sei partite il sogno non viene spento
Dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Parma allo stadio Tardini, l’allenatore dell’Inter ha dichiarato che mancano sei partite alla fine del campionato e che il sogno dello scudetto non è ancora spinto via. Ha aggiunto che ci sono differenze minime tra le squadre vincitrici e quelle che non lo sono, e ha commentato l'importanza di un approccio più attento in campo.
Antonio Conte ha parlato dopo il pareggio per 1-1 del Napoli allo stadio Tardini contro il Parma: "Ci sono cose proprio leggerissime tra chi vince e chi non vince e l'approccio doveva essere più attento".🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, Conte dopo il pareggio con il Parma: «Il sogno Scudetto è ardito ma non è spento. Mancano ancora sei partite da giocare»Napoli, Antonio Conte ha commentato così il pareggio avvenuto al Tardini contro il Parma.
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