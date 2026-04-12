Conte non vuole mollare l'Inter e lo Scudetto | Mancano sei partite il sogno non viene spento

Dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Parma allo stadio Tardini, l’allenatore dell’Inter ha dichiarato che mancano sei partite alla fine del campionato e che il sogno dello scudetto non è ancora spinto via. Ha aggiunto che ci sono differenze minime tra le squadre vincitrici e quelle che non lo sono, e ha commentato l'importanza di un approccio più attento in campo.