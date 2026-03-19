Un esponente del Movimento 5 Stelle ha annunciato di votare Sì al referendum sulla giustizia, affermando di averlo fatto per coscienza e ricordando che in passato il partito ha sostenuto la logica del sorteggio. Nel frattempo, gli oppositori del governo avevano cercato di dividere il paese con il referendum, ma sembrano divisi anche tra loro, con tensioni che continuano a emergere.

Con il referendum sulla giustizia gli oppositori del governo intendevano spaccare l’Italia, ma hanno fino per spaccarsi al loro interno. Il grillino Roberto Traversi ai microfoni del Corriere della Sera ha detto che voterà Sì al referendum, sconfessando il suo partito, il M5S. Già sottosegretario al ministero dei Trasporti nel governo Conte, il deputato e segretario d’Aula alla Camera ha ribadito il suo Sì. E’ il terzo pentastellato che voterà contro le indicazioni di partito. Referendum, il M5S continua a perdere pezzi. I grillini della prima ora che si sono esposti in prima persona per il voto a favore della Riforma della giustizia voluta dal governo Meloni sono stati Danilo Toninelli e Francesco D’Uva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un altro grillino sconfessa Conte: “Voterò Sì per coscienza. Tante volte abbiamo portato avanti la logica del sorteggio”

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