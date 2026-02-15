Conte su Napoli-Roma | Sensazioni buone dopo Como poco ai ragazzi
Antonio Conte ha espresso sensazioni positive dopo l’ultimo allenamento, ma ha anche sottolineato che i ragazzi devono migliorare in alcuni aspetti. La squadra si concentra soprattutto sulla fase difensiva, che ha mostrato segnali di miglioramento, e sul lavoro tattico in vista della partita di domani. Durante la sessione, Conte ha insistito su alcuni dettagli tecnici, chiedendo ai giocatori maggiore attenzione e concentrazione.
In vista della sfida tra Napoli e Roma, il tecnico Antonio Conte presenta una lettura analitica e determinata della situazione, centrata sulla solidità della squadra e sulle scelte tattiche attese per l'incontro. L'indagine parte dalla prestazione recente contro il Como, giudicata estremamente positiva e utile per definire i meccanismi di gioco che potrebbero fare la differenza. Le sensazioni sono positive perché la squadra ha messo in campo una prestazione molto convincente contro il Como, chiusa ai rigori con la consapevolezza che l'uscita ai quarti di finale è un esito possibile in una competizione ad alto livello.
Napoli – Roma, buone notizie per Conte: le ultime su McTominay
Napoli – Roma, buone notizie per Conte: le ultime su McTominay Archiviata l'eliminazione in Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato.
Napoli-Roma, formazioni ufficiali e risultato LIVEPrivo anche dell'indisponibile McTominay, Conte rilancia Politano sulla trequarti con Vergara alle spalle di Hojlund. Elmas arretra accanto a Lobotka, c'è Buongiorno al posto dello squalificato Juan J ... sport.sky.it
