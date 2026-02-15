Conte su Napoli-Roma | Sensazioni buone dopo Como poco ai ragazzi

Antonio Conte ha espresso sensazioni positive dopo l’ultimo allenamento, ma ha anche sottolineato che i ragazzi devono migliorare in alcuni aspetti. La squadra si concentra soprattutto sulla fase difensiva, che ha mostrato segnali di miglioramento, e sul lavoro tattico in vista della partita di domani. Durante la sessione, Conte ha insistito su alcuni dettagli tecnici, chiedendo ai giocatori maggiore attenzione e concentrazione.

In vista della sfida tra Napoli e Roma, il tecnico Antonio Conte presenta una lettura analitica e determinata della situazione, centrata sulla solidità della squadra e sulle scelte tattiche attese per l'incontro. L'indagine parte dalla prestazione recente contro il Como, giudicata estremamente positiva e utile per definire i meccanismi di gioco che potrebbero fare la differenza. Le sensazioni sono positive perché la squadra ha messo in campo una prestazione molto convincente contro il Como, chiusa ai rigori con la consapevolezza che l'uscita ai quarti di finale è un esito possibile in una competizione ad alto livello.

Antonio Conte ha spiegato a DAZN le sue impressioni prima della partita tra Napoli e Roma, sottolineando che i giocatori hanno dato il massimo durante l’ultima sfida contro il Como.

