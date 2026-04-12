Dopo la partita contro il Parma, l’allenatore del Napoli ha dichiarato che, nonostante siano rimaste sei giornate di campionato, il suo obiettivo principale è qualificarsi in Champions League. Ha anche commentato l’errore commesso durante la gara, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione fino alla fine. In passato, aveva espresso la volontà di puntare allo Scudetto, ma ora si concentra sul quarto posto in classifica.

di Francesco Spagnolo Conte nel post partita di Parma Napoli ai microfoni di Dazn ha analizzato la prestazione dei partenopei confermando l’obiettivo del quarto posto. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Parma Napoli, Antonio Conte non vuole abbandonare il sogno Scudetto anche se ribadisce come la priorità è rappresentata dal quarto posto. ANALISI – « Sappiamo di dover raggiungere la quota Champions, è un punto che fa classifica. Oggi non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio. C’è un filo leggero tra chi vince e chi non vince. Ma ho poco da dire ai ragazzi dal punto di vista dell’impegno, della determinazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte crede nello Scudetto: «Mancano ancora sei partite, ma l’obiettivo principale resta la Champions. Contro il Parma abbiamo commesso un errore»

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