Prima anticipazione di Contaminazioni Musicali 2026 | Coez al Teatro Romano in vendita i biglietti

La rassegna “Contaminazioni Musicali 2026” si apre con un grande evento a Verona. Il 5 settembre, alle 21, il Teatro Romano ospiterà il concerto di Coez. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce tra gli appassionati. È la prima grande anticipazione della stagione musicale che promette di portare a Verona artisti di livello.

Un nuovo nome entra in anticipo nel cartellone di “Contaminazioni Musicali 2026”, la rassegna ideata da Eventi Verona all’interno dell’Estate Teatrale Veronese: il 5 settembre, alle ore 21, il Teatro Romano ospiterà il concerto di Coez. L’annuncio apre ufficialmente la stagione musicale che, tra.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Contaminazioni Musicali 2026 Coez, al via da Firenze il tour 2026: parte la corsa ai biglietti Il 9 luglio 2026, l'Anfiteatro delle Cascine di Firenze ospiterà l'inizio del nuovo tour di Coez, intitolato Coez Live 2026 – From the Rooftop è il nuovo tour del cantautore romano Coez torna dal vivo nel 2026 con il suo nuovo tour Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Contaminazioni Musicali 2026 Argomenti discussi: Prima anticipazione di Contaminazioni Musicali 2026: Coez al Teatro Romano, in vendita i biglietti. Annuncio in anteprima per Coez a “Contaminazioni Musicali 2026”, la rassegna firmata da Eventi Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese. #veronanetwork facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.