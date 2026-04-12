Consorzio Bim borse di studio per 244 studenti

Sabato 11 aprile, nell’aula magna dell’Università di Bergamo, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio del Consorzio Bim del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio. Sono stati assegnati premi a 244 studenti, con una cerimonia dedicata alla memoria dei primi tre presidenti dell’ente. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti dell’istituzione e studenti provenienti da diverse aree.

Bergamo. L’aula magna dell’Università di Bergamo, in Piazza Sant’Agostino, ha fatto da cornice, sabato 11 aprile, alla cerimonia di consegna delle borse di studio del Consorzio Bim del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio, intitolate alla memoria dei primi tre presidenti dell’ente, l’on. Tarcisio Pacati, il sen. Daniele Turani e l’avv. Giovanni Rinaldi. Protagonisti gli studenti delle scuole superiori e dei Centri di Formazione Professionale residenti nei 127 Comuni perimetrati nel consorzio che nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 si sono distinti per i loro meriti scolastici. Nello specifico, 244 borse di studio, validate dalla Commissione Tecnica del Consorzio Bim: 74 per studenti universitari, 152 per studenti delle scuole superiori e 18 per studenti dei Centri di Formazione Professionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Consorzio Bim, borse di studio e attestati per gli studenti meritevoli Leggi anche: Borse di studio firmate Bim. Riconoscimenti e applausi per i giovani artisti della Valle