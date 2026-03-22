Il Bacino imbrifero montano ha organizzato un concorso dedicato ai giovani artisti della provincia di Sondrio, con una selezione durata due giorni e svoltasi al teatro Spazio Centrale di Arquino. Al termine delle prove, si sono svolti i riconoscimenti e gli applausi per i partecipanti, con l’assegnazione di borse di studio firmate dal Bim.

Il Bacino imbrifero montano premia i giovani artisti della provincia di Sondrio. Al teatro Spazio Centrale di Arquino, al termine di due giornate di selezione, si è tenuto l’atto conclusivo del concorso per giovani artisti promosso dal Consorzio Bim. Le tre commissioni hanno valutato gli oltre 50 partecipanti, suddivisi nelle quattro discipline artistiche, danza, canto, recitazione e musica, per individuare i dieci meritevoli della borsa di studio del valore di 1000 euro. Il concorso era riservato a strumentisti, ballerini, attori e cantanti che, nell’anno scolastico 20242025, hanno frequentato le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borse di studio firmate Bim. Riconoscimenti e applausi per i giovani artisti della Valle

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