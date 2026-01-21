Conferenza stampa Chivu post Inter Arsenal | Complimenti a loro hanno meritato Giocare ogni 3 giorni? In Europa non si lamentano non lo faccio neanch’io

Dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League, Chivu ha commentato la prestazione della squadra, riconoscendo il merito degli avversari. Il tecnico ha anche affrontato il tema delle sfide ravvicinate, sottolineando che in Europa questa situazione è comune e non si lamenta. Le sue parole riflettono un approccio sobrio e rispettoso, in linea con l’impegno e la professionalità della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Inter Arsenal: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la sconfitta rimediata in Champions League. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Inter Arsenal. PREOCCUPAZIONE? – « Non sono mai preoccupato, guardo cosa abbiamo da fare: sapevamo non sarebbe stato facile. Mi prendo la crescita nell’intensità e nell’approccio, nel coraggio e nell’intensità che cerchiamo di pareggiare con le inglesi. Aspettiamo le partite di domani, noi siamo sempre pronti se si va al playoff, lo eravamo anche all’inizio ». SULL’ARSENAL – « Sapevamo della forza dell’Arsenal quando ti accerchiano e soprattutto la qualità e la tecnica in velocità: per quello che crea, per come si inseriscono con quelle corse. 🔗 Leggi su Internews24.com

Conferenza stampa Chivu post Atalanta Inter: «Pio è fondamentale, come lo è Bonny. Non mi interessa cosa dice Conte, io non faccio casino!»Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Chivu ha commentato in conferenza stampa l’importanza di Pio e Bonny nel team, sottolineando la propria posizione rispetto alle parole di Conte.

Conferenza stampa Arteta post Inter Arsenal: «Loro pericolosissimi, ieri sera non ho dormito bene! Sulle nostre ambizioni vi dico questo»In seguito alla vittoria in Champions League contro l'Inter, l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato la partita durante la conferenza stampa.

