Conclusi i tentativi di riconoscimento 21 le bare di migranti e l' incubo della camera mortuaria piena

Nel tardo pomeriggio di venerdì si sono conclusi i tentativi di riconoscimento di due migranti deceduti domenica scorsa e dei diciannove recuperati in area Sar Libica. Attualmente, nella camera mortuaria del cimitero comunale di Cala Pisana si trovano ventuno bare. Le operazioni di identificazione sono state portate a termine, ma ancora non sono stati resi noti dettagli sui risultati. La situazione ha riempito la camera mortuaria di bare prive di identificazione definitiva.

Ventuno bare all'interno della camera mortuaria del cimitero comunale di Cala Pisana. Sono stati conclusi nel tardo pomeriggio di venerdì i riconoscimenti, anche solo a livello di tentativo, di coloro - due - che hanno perso la vita la scorsa domenica e dei 19 recuperati in area Sar Libica lo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Lavori di riqualificazione al cimitero di Colle Madonna: temporaneo spostamento della camera mortuariaPrenderanno il via il 2 febbraio gli interventi di manutenzione straordinaria del cimitero di Colle Madonna. La camera mortuaria e gli accordi illeciti con le imprese funebriPalermo, 11 febbraio 2026 – Tre dipendenti della camera mortuaria del Policlinico di Palermo sono stati arrestati con l’accusa di corruzione e...