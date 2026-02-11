La camera mortuaria e gli accordi illeciti con le imprese funebri

Tre dipendenti della camera mortuaria del Policlinico di Palermo sono stati arrestati questa mattina con l’accusa di corruzione e associazione a delinquere. Le indagini hanno svelato un giro di accordi illeciti con alcune imprese funebri, che coinvolgeva i dipendenti dell’ospedale. Gli investigatori hanno ricostruito un sistema di tangenti e favori, che avrebbe permesso alle aziende di ottenere appalti e servizi senza rispettare le procedure ufficiali. L’operazione rappresenta un duro colpo a un settore già sotto scrutinio.

Palermo, 11 febbraio 2026 – Tre dipendenti della camera mortuaria del Policlinico di Palermo sono stati arrestati con l’accusa di corruzione e associazione a delinquere. L’indagine, coordinata dalla Procura della, ha rivelato un sistema di tangenti e favoritismi per indirizzare le famiglie dei defunti verso specifiche imprese funebri, eludendo le normative comunali. I domiciliari per i tre dipendenti sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Palermo. L’inchiesta, avviata nei primi mesi del 2024, ha gettato luce su un giro di mazzette all’interno dell’obitorio del Policlinico, un contesto in cui, secondo gli investigatori, era prassi accettare denaro in cambio di un trattamento di favore per le salme e per le famiglie in lutto.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Palermo Policlinico Misteriosi resti umani rinvenuti nella camera mortuaria di Bassiano: i reperti trasferiti a Roma per gli esami medico-legali Resti umani trovati nella camera mortuaria di Bassiano sono stati trasferiti a Roma per gli esami medico-legali. In città arriva la prima camera mortuaria privata A Fano apre la prima camera mortuaria privata, denominata ‘Sala del commiato – Domus Fano’, realizzata da Umana Onoranze Funebri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Palermo Policlinico Argomenti discussi: La Valsassina si veste a lutto per Paolo Munarini Frenesi, storico barista di Moggio; Addio a Lorenzo (Renzo) Moz, la comunità si stringe al dolore della famiglia; Donna di 49 anni trovata morta in casa, mistero nel Salento: Sequestrati cellulari e alcuni flaconi. Disposta l'autopsia; Schianto in moto, Petosino in lutto per la morte di Davide Brugnetti. La camera mortuaria e gli accordi illeciti con le imprese funebri: arrestati per corruzione tre dipendenti del CervelloPer loro sono scattati i domiciliari. Secondo l'accusa avrebbero accelerato le pratiche relative alla cura e al rilascio delle salme delle persone morte in ospedale, anche in assenza delle autorizzazi ... palermotoday.it Tangenti alla camera mortuaria del Cervello, arrestati tre dipendentiPALERMO – L’inchiesta sulle tangenti pagate nelle camere mortuarie per il rilascio delle salme si è subito allargata. Stavolta finiscono gli arresti domiciliari per corruzione tre dipendenti ... livesicilia.it L’ultimo saluto martedì 10 febbraio alle 11.30 presso la camera mortuaria dell’ospedale vecchio di Imola #imola #attualità - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.