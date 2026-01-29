Lavori di riqualificazione al cimitero di Colle Madonna | temporaneo spostamento della camera mortuaria

Questa mattina, i lavori di manutenzione al cimitero di Colle Madonna sono stati ufficialmente annunciati e partiranno il 2 febbraio. Le operazioni prevedono il trasferimento temporaneo della camera mortuaria, che sarà spostata in un’altra struttura per permettere i lavori di riqualificazione. La decisione coinvolge centinaia di famiglie e preoccupa chi ha già perso i propri cari. Sul posto, i responsabili hanno spiegato che tutto si svolgerà nel rispetto delle scadenze e delle normative.

Prenderanno il via il 2 febbraio gli interventi di manutenzione straordinaria del cimitero di Colle Madonna. Per consentirli, la camera mortuaria sarà spostata temporaneamente nella zona antica. Lo fa sapere il Comune. Nello specifico i lavori interesseranno due edifici e avranno, dureranno di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Colle Madonna Interventi Dispositivo temporaneo di circolazione sul lungomare per i lavori di riqualificazione dell’area pedonale Dal 12 gennaio al 31 maggio 2026, sull’area pedonale di via Partenope, tra piazza Vittoria e via Nicolò Tommaseo, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione. Lavori di riqualificazione del Lungomare, prorogato fino a metà febbraio il dispositivo temporaneo di circolazione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Colle Madonna Interventi Argomenti discussi: Lavori di riqualificazione al Museo regionale di Scienze naturali; Piazza Walther, al via i lavori di manutenzione della pavimentazione; Avviso alla cittadinanza: Al via i lavori di riqualificazione delle pensiline presso il cimitero comunale.; Prata Camportaccio. Al via i lavori di riqualificazione al cimitero di San Cassiano. Stintino, lavori da 620mila euro per sistemare la PanoramicaAl via il 4 febbraio il piano di riqualificazione della Panoramica di Stintino finanziato con fondi del Comune. sassarioggi.it Alfonsine: al via i lavori di riqualificazione di un tratto di corso MatteottiAll’inizio del mese di febbraio ad Alfonsine partiranno i lavori di riqualificazione di corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Martiri della Libertà e via dei Mille. Si tratta di un intervento d ... ravennawebtv.it Gli ultimi interventi di riqualificazione, nell’ambito dei lavori pubblici, hanno sempre avuto un occhio di riguardo per l’ambiente - facebook.com facebook Al via a Novara i lavori di riqualificazione dell’ex Caserma Cavalli. Nuovi uffici pubblici, aree verdi e percorsi pedonali, con interventi realizzati secondo i Criteri Ambientali Minimi e metodologia BIM. Leggi tutto t.ly/MXGa5 #PianoCittàImmobiliPubblici x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.