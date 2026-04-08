È stato annunciato che i giovani di 18 anni potranno ottenere un pass Interrail gratuito attraverso il programma DiscoverEU 2026. La richiesta può essere presentata online in pochi minuti, con scadenze e requisiti specifici. Il pass include viaggi in treno senza costi e accesso a visite culturali, offrendo così un'opportunità di viaggio e scoperta per i ragazzi interessati.

Il programma DiscoverEU 2026 offre 40 mila pass ferroviari gratuiti ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Per partecipare al click day e viaggiare gratis in Europa, i 18enni devono presentare domanda sul Portale europeo dei giovani entro il termine previsto, rispondendo a un quiz di 5 domande a risposta multipla. Requisiti DiscoverEU 2026: chi può viaggiare gratis? Come fare domanda: la guida al Click Day e al Quiz Calendario e Tabella Riassuntiva DiscoverEU Consigli per vincere: la domanda di spareggio Requisiti DiscoverEU 2026: chi può viaggiare gratis? Per poter aspirare a uno dei 40 mila pass messi in palio dalla Commissione Europea, non basta avere “voglia di partire”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Interrail gratis con DiscoverEu 2026 per 18enni, quando scade e come fare domanda per il pass in 5 minuti

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