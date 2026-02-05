Comuni montani nuova classificazione | cosa cambia per l’Emilia Romagna e per Bologna

A Bologna, il cambio dei criteri per i Comuni Montani ha riacceso le polemiche. La regione Emilia Romagna, che conta ancora 99 comuni classificati come montani, si scontra con il governo che ha rivisto i parametri. La Regione critica le nuove regole, ritenendole troppo restrittive, mentre il governo difende la scelta come necessaria per aggiornare le classificazioni. La discussione si infiamma tra chi chiede più attenzione alle specificità locali e chi invece insiste sulla necessità di un criterio uniforme. La questione resta aperta, con rischi di future rivend

Bologna, 5 febbraio 2026 – Cambiano i criteri per la definizione dei Comuni Montani: l' Emilia Romagna resta sempre a 99, ma non senza polemiche da parte della Regione che si scontra col governo. Infatti sebbene escano alcuni Comuni e ne entrino altri in egual misura, il capoluogo della regione Bologna ne perde ben 6 senza acquisirne nessuno. La svolta, dopo un perdurante stallo sui criteri per la classificazione dei Comuni Montani, è arrivata oggi in sede di Conferenza Unificata. Lo ha reso noto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che si è fatto promotore di una nuova proposta grazie alla quale si è sbloccata la situazione di incertezza.

