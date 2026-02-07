Comuni montani nuova classificazione | cosa cambia per la Toscana Ecco chi resta e chi no
In Toscana, la nuova classificazione dei Comuni montani ridisegna il quadro: 113 su 149 continueranno a essere considerati montani, più di quanto si pensasse nelle settimane scorse. Tuttavia, il numero totale cala di 36 rispetto al passato, segnando un cambiamento importante per molte amministrazioni locali.
Firenze, 6 febbraio 2026 – In Toscana resteranno montani 113 Comuni su 149, più di quelli ipotizzati nelle scorse settimane, ma comunque trentasei in meno rispetto al passato. Giovedì, con la Conferenza Unificata, è stato infatti raggiunto un accordo sul tema col ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, dopo la decisione del governo di modificare i criteri per il riconoscimento del titolo di «t erritorio montano » focalizzando l’attenzione su altitudine e pendenza, più che su altre caratteristiche delle «aree interne». Fra le province più penalizzate si contano quella di Pisa, che perde la classificazione montana per tutti i Comuni che la avevano tranne Castelnuovo Val di Cecina, e quella di Livorno, che vede ugualmente svanire lo status per i suoi municipi, a partire dai sette dell’Isola d’Elba e da Capraia Isola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
