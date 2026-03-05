Scandicci | telecamere condominiali per il controllo del territorio Contributo del Comune per installarle
Il Comune di Scandicci ha annunciato un contributo per finanziare l’installazione di telecamere di sorveglianza nei condomini del territorio. L’obiettivo è aumentare la sicurezza delle aree pubbliche e rafforzare il controllo sul territorio comunale. L’iniziativa coinvolge diversi condomini che riceveranno il sostegno economico per dotarsi di sistemi di videosorveglianza.
SCANDICCI – Iniziativa per la sicurezza. Il Comune di Scandicci finanzierà l'installazione di telecamere di sorveglianza per il controllo delle aree pubbliche nei condomini del territorio di Scandicci. Le risorse messe a bilancio dall'Amministrazione, per un totale di circa 10.000 euro, saranno erogate tramite un bando in fase di predisposizione, che sarà aperto nei prossimi mesi. Il contributo riguarderà i dispositivi di videosorveglianza da collocare nell'ambito del protocollo d'intesa tra Comune e proprietà private di immobili. L'accordo consente ai soggetti privati di acquistare telecamere per il controllo delle aree pubbliche o a uso pubblico prospicenti gli immobili di proprietà (o quelli amministrati).
