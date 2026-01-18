Elezioni Comunali tensione nel centrosinistra Renzi boccia il Pd e corteggia Sala | La discontinuità qui è Salvini

Durante le elezioni comunali, nel centrodestra emergono tensioni e strategie politiche. A Milano, il sindaco Giuseppe Sala si è trovato al centro di discussioni tra diverse fazioni, con Matteo Renzi che ha espresso una posizione critica nei confronti del Pd e ha rivolto attenzione a Sala. L'incontro al Palazzo Castiglioni ha evidenziato le dinamiche interne e le scelte di campo che caratterizzano questa fase politica.

P alazzo Castiglioni, centro congressi di Confcommercio. Tarda mattinata di ieri. Seduto in prima fila in platea c'è il sindaco Giuseppe Sala, reduce dalle polemiche con il Pd milanese. Sul palco c'è Matteo Renzi, il leader di Italia Viva giunto in città per l'assemblea nazionale del partito intitolata "Verso la casa riformista". L'ex Rottamatore irrompe nel dibattito politico sulle elezioni comunali del 2027 con queste parole urlate al microfono: «Pensare di iniziare il dibattito su Milano chiedendo discontinuità è roba da dilettanti della politica. La discontinuità a Milano di cognome fa Salvini.

