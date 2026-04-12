Alle 20:45 al Sinigaglia si gioca Como-Inter, incontro valido per il 32° turno di Serie A 202526. La partita è seguita in diretta e vede i nerazzurri completare una rimonta grazie a un gol di testa di Dumfries, che porta il risultato sul 3-2. La sfida si svolge davanti a un pubblico presente in gran numero, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in questa fase del campionato.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter LIVE 2-3: Dumfries completa la rimonta di testa!

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Chivu prepara la caccia alla rimonta, a disposizione anche Dumfries!

Como Inter LIVE 0-0: clamoroso salvataggio di Dumfries su Douvikas!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...