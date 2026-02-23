Ultimissime Inter LIVE | Chivu prepara la caccia alla rimonta a disposizione anche Dumfries!

Chivu organizza la strategia per la rimonta, motivato dal risultato difficile dell’andata e dalla presenza di Dumfries in campo. L’allenatore lavora intensamente con la squadra, cercando di migliorare la compattezza e la velocità di gioco. I giocatori si allenano con concentrazione, pronti a mettere in difficoltà gli avversari. La sfida si avvicina e tutti si preparano a dare il massimo in campo.

Ultimissime Inter LIVE: l’infortunio di Dumfries preoccupa, Chivu può sorprendere con la formazione anti-GenoaLe ultime notizie dall'Inter in tempo reale, con aggiornamenti sull'infortunio di Dumfries e le possibili scelte di Chivu per la formazione contro il Genoa.

Ultimissime Inter LIVE: vittoria in rimonta contro il Pisa, parla ChivuAggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell’Inter, con particolare attenzione alla recente vittoria in rimonta contro il Pisa e le dichiarazioni di Chivu.

Chivu, polemica col giornalista norvegese prima di Inter-Bodo: il video dalla conferenzaDurante la conferenza stampa pre-Bodo/Glimt, un giornalista norvegese chiede a Christian Chivu, ridendo, se l'Inter debba vergognarsi in caso di eliminazione contro i norvegesi. Chivu risponde: Nel c ... sport.sky.it

Inter-Bodo, le scelte di Chivu: un ballottaggio e una prima voltaLe ultime Inter news sulla formazione che ha in mente Chivu contro il Bodo Glimt. Ballottaggio Sucic-Mkhitaryan e conferma per Pio Esposito ... interlive.it

FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Inter-Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League. Le ultimissime, la probabile formazione, le parole di Chivu e Dimarco in conferenza e il ritorno di Dumfries tra i convocati. - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lecce- #Inter x.com