Como Inter LIVE 2-2 | ancora Thuram i nerazzurri pareggiano subito!

Alle 20:45 al Sinigaglia di Como si gioca il match tra la squadra locale e l’Inter, valido per il 32° turno di Serie A 202526. La partita termina con un risultato di 2-2, con il secondo gol di Thuram che permette ai nerazzurri di pareggiare subito dopo il vantaggio dei padroni di casa. La cronaca in tempo reale sarà disponibile con aggiornamenti sul risultato e sui momenti salienti della gara.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com

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