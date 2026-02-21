Lecce Inter LIVE 0-0 | Thuram subito pericoloso!

Thuram si rende subito pericoloso durante il match tra Lecce e Inter, che si gioca al Via del Mare. La causa è la voglia di entrambe le squadre di ottenere punti importanti in questa 26ª giornata di Serie A. I tifosi assistono a un inizio intenso, con il giocatore nerazzurro che crea subito tensione tra i difensori locali. La partita prosegue tra azioni rapide e contrasti decisi, mentre le squadre cercano di controllare il risultato.

di Stefano Cori Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Via del Mare per Lecce Inter, la partita valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526. I salentini, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Cagliari e attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, ospitano i nerazzurri. La squadra di Chivu è capolista con 61 punti ed è reduce dal derby d'Italia vinto contro la Juventus per 3 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. Partiti al Via del Mare! Migliore in campo a fine primo tempo:. Live - Lecce-Inter, squadre rientrate negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio d'inizio al Via del MareLECCE-INTER 0-0 LIVE MATCH 17.46 - Riscaldamento concluso con le squadre tornate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio. ------ IL TABELLINO LECCE-INTER 0-0 LECCE: 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 ... Live, Lecce-Inter 0-0: Esposito titolare accanto a Thuram, torna Frattesi dal 1°Nerazzurri di scena al via del Mare contro il Lecce nell'anticipo di campionato. Lecce che arriva da due vittorie consecutive in campionato e punta alla terza. Non batte l'Inter dal 2012. Di Francesco ... Serie A, in campo Lecce-Inter: i salentini a caccia di punti salvezza Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 eri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 #Lecce, #DiFrancesco a DAZN: " #Inter la migliore d'Italia in tutto, sarà fondamentale reggere i primi 60 minuti"