Nella sfida di Pasqua valida per la 31esima giornata di Serie A, l’Inter ha battuto la Roma 5-2, con Lautaro Martinez che è tornato in campo dopo un mese e mezzo e ha contribuito alla rimonta dei nerazzurri. Bastoni si è trovato in difficoltà, mentre Pisilli ha avuto un buon inizio prima di crollare nel corso della partita. La gara ha visto anche la presenza di Thuram, che ha influenzato l’andamento del match.

Voti, Top e Flop del big match di Pasqua valevole per la 31esima giornata di Serie A L’ Inter risorge a Pasqua grazie al suo capitano Lautaro Martinez, tornato dopo un mese e mezzo di assenza. Nella doppietta dell’argentino c’è però anche la firma di Marcus Thuram, finalmente incisivo e autore del quarto dei cinque gol che i nerazzurri rifilano a una Roma dai due e più volti. Dopo un ottimo primo tempo, l’undici di Gasperini (l’Inter è la sua bestia nera.) rimane con la testa e con le gambe negli spogliatoi permettendo ai padroni di casa di dilagare nel giro di una ventina di minuti. Lautaro super: le pagelle di Inter-Roma (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Inter-Roma 5-2: Lautaro fa risorgere i nerazzurri (e Thuram). Bastoni ancora frastornato, bene Pisilli fino al crollo

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Spettatori Inter-Roma: 75.267 Terzo blu venduto ai tifosi interisti / pubblico generico x.com