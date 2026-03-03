Como Inter LIVE 0-0 | Nico Paz impegna Martinez con un bel tiro dal limite!
Alle 21 al Sinigaglia si gioca Como-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia, con Nico Paz che ha messo sotto pressione il portiere avversario con un tiro dal limite. La partita viene trasmessa in diretta, con i tifosi che seguono con attenzione ogni azione sul campo. L’incontro si svolge senza reti, mentre i giocatori si affrontano in una sfida intensa e senza pause.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia 202526. I lariani di Fabregas, dopo aver eliminato il Napoli ai quarti di finale, sfidano i nerazzurri di Chivu, i quali ai quarti hanno superato il turno eliminando il Torino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 36? – Nico Paz impegna Martinez con un bel tiro dal limite! 28? – Nulla da segnalare alla mezzora, permane l’equilibrio 18? – Vojvoda due volte pericoloso, padroni di casa vicini al vantaggio! 10? – Equilibrio totale in questo inizio di gara Partiti! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com
LIVE Alle 15 Como-Lecce, le ultime: Fabregas ritrova Nico Paz, Ngom verso l'esordio dal 1'Se le partite le decidessero le statistiche il Lecce al Sinigaglia non avrebbe scampo.
Milan-Como di Serie A 0-1: lariani in vantaggio con Nico Paz | LIVE NewsGrandissimo erroraccio di Mike Maignan passa il pallone a Nico Paz, con quest'ultimo che lo insacca alle spalle del francese: 1-0 per i lariani Sono...
Approfondimenti e contenuti su Como Inter
Temi più discussi: Como-Inter, la diretta dal Sinigaglia; Como-Inter, dove vederla in streaming e in tv; Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); La Radiocronaca di Como-Inter su Radio Tv Serie A.
Como-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: lariani aggressivi sul possesso pallaLa diretta live di Como-Inter di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Como-Inter 0-0 | Bastoni FISCHIATO a ogni tocco! Marotta blinda Pio | OneFootballIl mese di marzo si apre con le semifinali di Coppa Italia: la prima sfida è Como–Inter. I lariani, guidati da Fabregas, stanno vivendo una stagione storica: quinti in campionato, in piena corsa per l ... onefootball.com
Prima del calcio d'inizio di Como-Inter, un minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi, che ha allenato l'Inter nella stagione 1982/1983. x.com
COPPA ITALIA I In campo Como-Inter DIRETTA e FOTO per l'andata della prima semifinale del torneo #ANSA - facebook.com facebook