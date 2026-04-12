Como-Inter le probabili formazioni | Fabregas cambia tutto Pio Esposito con Thuram?

Nella sfida tra Como e Inter, il tecnico nerazzurro sta valutando diverse soluzioni di formazione, con Fabregas che ha recuperato quasi tutta la rosa e sta considerando l’ipotesi di adottare una difesa a tre, simile al sistema usato dalla squadra. Per il ruolo di attaccante centrale, si fanno i nomi di Pio Esposito e Thuram, in corsa per una maglia da titolare.

Verso Como-Inter, con Fabregas che recupera quasi tutta la rosa e valuta una possibile difesa a tre, specchiando il sistema nerazzurro. Gli esterni Vojvoda e Valle pronti ad abbassarsi, mentre davanti spazio a Nico Paz falso nove con Diao e Baturina. Dall’altra parte, Inter quasi confermata in blocco rispetto alla gara con la Roma: Chivu punta ancora su Pio Esposito accanto a Thuram, con Acerbi al centro della difesa e Akanji adattato. Uniche incognite legate alla gestione di alcuni rientri e alle ultime valutazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como-Inter, le probabili formazioni: Fabregas cambia tutto, Pio Esposito con Thuram? Verso Como-Inter, le probabili formazioni: c’è Esposito con ThuramNove giorni per capire quanto questa squadra voglia davvero provare a fare l’accoppiata campionato e Coppa Italia. Leggi anche: Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu