Milan Pavlovic ko | rabbia rossonera per il fallo di Van der Brempt

Il Milan annuncia che Pavlovic si è infortunato durante l’allenamento, a causa di un contrasto con un avversario. Il difensore serbo dovrà stare fuori almeno per una settimana, lasciando i rossoneri senza uno dei pilastri in difesa. La squadra si prepara alla partita contro il Parma senza il suo contributo, mentre i tifosi si chiedono come sostituirlo. La situazione si aggrava dopo il fallo di Van der Brempt, che ha provocato l’uscita anticipata di Pavlovic dal campo.

Il Milan perde pezzi in difesa e l’irritazione a Milanello raggiunge i livelli di guardia: Strahinja Pavlovic è ufficialmente fuori causa per la trasferta di domenica contro il Parma. Il centrale serbo è uscito malconcio dalla sfida contro il Como a seguito di un intervento durissimo di Van der Brempt, un episodio che ha scatenato la furia della dirigenza rossonera anche per la mancata sanzione disciplinare sul campo. Gli esami strumentali condotti nelle scorse ore hanno fortunatamente escluso fratture ossee, ma il trauma contusivo impone uno stop precauzionale che priverà il tecnico della sua colonna difensiva per il prossimo turno di campionato.🔗 Leggi su Milanzone.it

