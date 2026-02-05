L’Inter batte il Torino 2-1 e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Bonny apre le marcature, Diouf si fa trovare sempre nel vivo dell’azione, mentre Tameze si distrae troppo e pesa sulla squadra. La partita è stata difficile, ma alla fine i nerazzurri hanno portato a casa il risultato.

L'Inter, con qualche difficoltà, è riuscita a strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia, vincendo 2-1 contro il Torino. I nerazzurri, con una formazione particolarmente rivisitata, hanno giocato un primo tempo sottotono, facendo fatica a trovare spazio nella metà campo avversaria. Negli ultimi minuti, Konate, giovane esterno classe 2004, si è inventato la giocata vincente, servendo un assist preciso per Bonny, che ha sbloccato la gara. Nella ripresa, i ragazzi di Chivu hanno iniziato con un passo diverso, raddoppiando dopo pochi minuti con Diouf, servito alla perfezione da Thuram. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Inter-Torino 2-1, le pagelle: Bonny (7) sblocca la gara, Diouf (7) decisivo, Tameze (5) distratto

Questa sera all’U-Power Stadium l’Inter e il Torino si sono sfidate nei quarti di finale di Coppa Italia.

L’Inter batte il Torino 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia.

