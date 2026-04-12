Como Inter ecco le probabili formazioni delle due squadre | spazio a Pio Esposito in avanti Fabregas gioca senza punta

Per la partita di campionato tra Como e Inter, sono state rese note le probabili formazioni delle due squadre. Como dovrebbe schierare Pio Esposito in attacco, mentre l’Inter, guidata da Fabregas, dovrebbe giocare senza un attaccante di ruolo. Le scelte dei tecnici sono state comunicate attraverso le ultime indicazioni ufficiali e le conferme delle sedute di allenamento. La partita si svolgerà nei prossimi giorni, con orario e luogo ancora da definire.

di Francesco Aliperta Como Inter, ecco le probabili formazioni per la sfida di campionato: Chivu si affida a Pio Esposito, mentre Fabregas.. L’Inter arriva a Como per una sfida che profuma di Scudetto, ma dovrà farlo senza il suo faro, Lautaro Martinez. Con il capitano ai box, Cristian Chivu punta tutto su Marcus Thuram, reduce dal gol contro la Roma, e sul giovane Pio Esposito. Per l’attaccante italiano si tratta di una prova del fuoco non solo tecnica, ma soprattutto psicologica, essendo chiamato a riscattare l’errore dal dischetto che è costato all’Italia l’eliminazione dai Mondiali contro la Bosnia. In difesa, l’assenza di Bisseck costringe il tecnico nerazzurro a rimescolare le carte: sarà Acerbi a guidare il reparto al centro, affiancato da Akanji e Bastoni.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter, ecco le probabili formazioni delle due squadre: spazio a Pio Esposito in avanti. Fabregas gioca senza punta Como-Inter, le probabili formazioni: Fabregas cambia tutto, Pio Esposito con Thuram?Verso Como-Inter, con Fabregas che recupera quasi tutta la rosa e valuta una possibile difesa a tre, specchiando il sistema nerazzurro. Bodo-Inter, probabili formazioni: chi gioca con Pio Esposito?Le probabili formazioni di Bodo-Inter, in campo alle 21 per il playoff di andata di Champions League.